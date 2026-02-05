裴李崗石器時代遺跡西部墓葬区Ｍ８５から出土した器物。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月5日】中国社会科学院は4日、北京で開いた考古学フォーラムで2025年の中国考古新発見を発表した。新廟荘旧石器時代遺跡（河北省陽原県）▽裴李崗石器時代遺跡（河南省新鄭市）▽鄭家溝紅山文化遺跡（河北省張家口市）▽フスタ（呼斯塔）青銅器時代遺跡（新疆ウイグル自治区温泉県）▽琅琊台（ろうやたい）戦国秦漢時代遺跡（山東