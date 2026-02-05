【新華社北京2月5日】中国北京市の天文遺産、北京古観象台で4日、二十四節気の最初の節気「立春」に合わせ、伝統行事「鞭打春牛」をテーマとしたイベントが開かれた。「鞭打春牛」は立春の時期に各地で行われる行事で、土や紙で作った牛をむちで打つ所作を通じて、冬の寒さを追い払い、春の到来を迎えることを表す。新たな年の豊作と幸福への願いが込められている。（記者/馬暁東）