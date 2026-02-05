NNNは、読売新聞と衆議院選挙の情勢調査を行い、独自の取材も加えて終盤情勢を分析しました。その結果、自民党と日本維新の会の与党で300議席を上回る勢いであることがわかりました。カギとなる議席数などについて、日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。■序盤より勢い増す「ホクホク」発言などの影響は限定的か自民党からは「与党で300いったらたいしたもんだ。ただ実感とはうまく合わない」や「自分のまわりで