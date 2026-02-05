6日から8日ごろにかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に雪が降る見込みです。ピークとされている8日は衆議院選挙の投票日。東京23区でもうっすら雪が積もるおそれがあり、警戒や注意が必要です。5日は各地で気温が上昇。東京都心では13.8℃を記録し、3月中旬並みの暖かさになりました。「上着脱いじゃいました」「もう春かなって感じがします」しかし、青森県ではこの暖かさで屋根に積もった雪が解け、落雪が発生。複数の死