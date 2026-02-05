【ミラノ（イタリア）５日＝富張萌黄】６日（日本時間７日未明）の開会式に先立ち、スピードスケートの公式練習が本番会場で行われた。初出場の吉田雪乃（寿広）は、前日のタイムトライアルで課題となった体の動きを重点的に確認。トライアルでは第２カーブの出口手前で流したこともあり、タイムは４２秒３４。「時差（ボケ）もあって、あのタイムしか出ないのは自分にとっては悪くはない」と納得はしている。スタートでのやり直