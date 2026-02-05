トマト缶とこんにゃく、この組み合わせ……正解です！甘酸っぱいトマトベースに香味野菜の風味をまとわせた洋風こんにゃくは、そのままでも、パスタやチーズ焼きにアレンジしても大活躍。仕込んでおけば、一週間のごはんがぐっとラクになります。『洋風こんにゃくストック』のレシピ材料（作りやすい分量）こんにゃく……2枚（約400g） セロリの茎……1本分 ベーコン……5枚 ホールトマト缶詰（400g入り）……1缶 にんにくのみじん