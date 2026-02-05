中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月5日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は5日の記者会見で、外資企業が中国で長期的に発展するための安定した見通しを提供するため、第15次5カ年規画（2026〜30年）期間は、質の高い発展に着実に取り組み、高水準の対外開放を継続的に拡大するとともに、多角的貿易体制を堅持し、各国との平等互恵の経済・貿易関係を強化するとの方針を示した。何氏は2025年の対中