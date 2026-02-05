５日、ロドリゲス氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京2月5日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は5日、北京でキューバ党・政府特使のロドリゲス共産党中央政治局委員・外相と会談した。王氏は、中国はキューバが国家の主権と安全を守ることを断固支持し、外部勢力による不当な干渉に反対すると強調。キューバと共に両国首脳の共通認識を実行に移し、引き続き可