【巨人＝宮崎】全体練習開始前の午前８時頃、人影まばらな室内練習場で丁寧にスイングを繰り返す右打者がいた。フリーエージェント権を行使して日本ハムから加入した松本だ。志願の早出練習で復活への課題と向き合っていた。打ち込んだのは１５０キロの速球と数種類の変化球を投げ分ける高性能マシン。キャンプインから日が浅い第２クール初日とあって、切れ味鋭いボールの数々を捉えるのは容易ではないが、狙いは別にあった。