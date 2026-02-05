シングルマザーの支援をうたい、連絡をしてきた女性に娘のわいせつな映像を送らせた疑いで男が逮捕されました。赤崎修一容疑者（33）は東京都内の女性に「娘の裸を見せて」となどと要求し、長女（当時14）と次女（当時11）の裸をビデオ通話で撮影させた疑いが持たれています。赤崎容疑者は「シングルマザーの方、金銭支援します」とSNSで呼びかけ、応じた女性に「娘もビデオ通話に出すなら30分で70万円」などと持ちかけていました