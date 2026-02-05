東京・高輪の街が光と音のアート空間になりました。夜の訪れと共に街は音と光のアート空間に。3月で街開きから1年を迎える高輪ゲートウェイシティで5日夜、プロジェクションマッピングイベント「TAKANAWA LIGHT JOURNEY」がスタートしました。映し出されたのは、高輪の記憶をめぐる時空の旅。日本で初めて海の上を鉄道が走った約150年前の高輪から100年先の未来まで。形を変えながら常に日本の交通の要所であり続ける高輪のイノベ