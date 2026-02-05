レーシングドライバーの三浦愛（３６）、白石いつもが５日、都内で行われた「『ＴｅａｍＲｅＦａ』モータースポーツ発表会」に出席した。美容ブランド「ＲｅＦａ」を展開する株式会社ＭＴＧは、国内外から注目を集める女性限定のモータースポーツシリーズ「ＫＹＯＪＯＣＵＰ」に２０２６年シーズンから参戦する。この日は、同社の松下剛社長がチームの発足を宣言した。チーム代表を務める三浦は「この発表会を経てようや