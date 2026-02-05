ニック・カーター（バックストリート・ボーイズ）とNissy（西島隆弘）によるコラボレーション楽曲「変わらぬ想い（原題：Nothing’s Gonna Change My Love For You）」が、2月6日（木）より各音楽配信サービスにて順次再配信されることが決定した。一度は配信停止となっていた幻の楽曲が復活したかたちだ。本楽曲は2016年にニック・カーターのソロアルバム『オール・アメリカン』日本盤のボーナストラックに収録されたもの。ジョー