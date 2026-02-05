今月8日に投開票の衆議院選挙の期日前投票で、岐阜県大垣市と三重県熊野市で投票用紙の二重交付がありました。 【写真を見る】衆議院選・期日前で投票用紙の“二重交付” 岐阜・大垣市、三重・熊野市 大垣市選挙管理委員会によりますと、５日午前11時半ごろ、市内の投票所で小選挙区の投票をする人に誤って比例代表の投票用紙を交付しました。 すでに小選挙区の投票箱へ投かんしていたため、改めて小選挙区の投票用紙を渡すとと