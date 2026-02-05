クリア仕上げのボディや光るGlyphインターフェイスなどで注目を集める英Nothing Technologyからリーズナブルな価格帯の「Nothing Phone (3a) Lite」が発売された。筆者も実機を購入したので、レポートをお送りしよう。 没個性化が進んだスマートフォンのデザイン スマートフォンが本格的に普及しはじめて、十数年が経過する。現在、国内で販売されているスマートフォンを見てみる