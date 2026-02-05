将棋の第84期順位戦B級1組が5日、東西の将棋会館で指され、順位5位の広瀬章人九段（39）が新年度から開幕する来期、第82期以来3期ぶりにA級へ復帰することを決めた。広瀬は竜王、王位の獲得、王将挑戦経験もある実力者。この日、東京・将棋会館で澤田真吾七段（34）に101手で勝利し、単独首位の10勝1敗へ星を伸ばした。3月5日の最終一斉対局を残して藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝への挑戦権を争う最上位階級へ返り咲くこと