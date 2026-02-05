衆議院選挙の投開票まで3日となりました。5日夜は、政治改革に関して各党が掲げている公約を分析します。企業・団体献金の規制強化と衆議院の議員定数削減は、年明けの通常国会で議論が本格化するはずでした。政治改革への姿勢は与党と野党で大きく異なり、衆院選の結果は今後の国会論議の方向性を決めることになります。企業・団体献金に関する各党の公約は3つに分類できます。まず、透明性確保です。自民党は、「『禁止よりも公