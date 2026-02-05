【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比293.42ドル安の4万9207.88ドルを付けた。過去最高値圏で推移していることを背景に、持ち高調整や利益確定のための売り注文が先行した。