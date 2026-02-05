サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ギガビット対応でLANを2分配、Type-C給電で省スペース設置ができる超小型アルミ筐体スイッチングハブ「500-SWH012」を発売した。■LAN配線をもっとスマートに1系統のLANケーブルを2分配できる本製品は、限られた配線環境でも複数機器を有線接続したいシーンに最適だ。Wi-Fi環境が不安定な場所でも、安定したギガビット通信を確保。テレビとレコーダー、P