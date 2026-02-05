キヤノンは2月5日、RFマウントの交換レンズの新製品「RF14mm F1.4 L VCM」を発表した。フルサイズ対応の超広角レンズで、開放F1.4の明るさながら小型軽量に仕上げた。価格はオープンで、キヤノンオンラインショップでの価格は368,500円。発売は2月20日。14mmの超広角で開放F1.4の「RF14mm F1.4 L VCM」キヤノンでは初めて、14mmの超広角で開放F1.4の明るさに仕上げた交換レンズ。サジタルフレアを抑制した光学設計で、星景も点の広