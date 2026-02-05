「RS 275」 Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーより、テレビの音をワイヤレスで楽しめ、映画やドラマ、ゲームなどをより快適に楽しめるというAuracast対応Bluetoothトランスミッターとワイヤレスヘッドフォンのセット「RS 275」を、2月17日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は49,280円前後。 Auracast対応のトランスミッター「BTA1 TV Transmitter」 トランスミッタ&