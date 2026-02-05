1972（昭和47）年2月6日、札幌冬季五輪の70m級ジャンプで、笠谷幸生（中央）が金、金野昭次（左）が銀、青地清二（右）が銅メダルを獲得、日本勢が表彰台を独占し「日の丸飛行隊」と呼ばれた。後年のインタビューで「観客の念力を初めて感じた」と振り返った笠谷さんは2024年に死去、3人とも故人となった。