【「だれでも抱けるキミが好き」8巻】 2月6日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「だれでも抱けるキミが好き」の8巻を2月6日に発売する。価格は792円。 本作は武田スーパー氏が「週刊ヤングマガジン」で連載しているラブコメディ。童貞高校生のゴトウと誰とでも寝るギャル・アガワの関係性を描いている。 8巻は前巻から約半年ぶりの最新