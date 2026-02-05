【「みょーちゃん先生はかく語りき」12巻】 2月6日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「みょーちゃん先生はかく語りき」の12巻を2月6日に発売する。価格は792円。 本作は“保健室の先生”笹舟みよかが、思春期を迎える高校生たちの質問に身体を張って答えていくコメディ。「週刊ヤングマガジン」で連載されていたが、2025年10月に完結を迎えた