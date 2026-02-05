【「ヤニねこ」11巻】 2月6日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「ヤニねこ」の11巻を2月6日に発売する。価格は792円。 本作は怠惰に生きる獣人・ヤニねこを主人公としたコメディマンガで、「週刊ヤングマガジン」で連載が行なわれている。 11巻ではヤニねこと“デブねこ”こと小出文の料理風景が表紙を飾っている。 なお本作は7月からTVアニ