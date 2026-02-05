秋田県大館市で屋根から落ちてきた雪に65歳の男性が巻き込まれました。【映像】落雪現場の様子通報した男性「（男性が）屋根の雪を下から棒でつついて落そうとしていた。それが一気に雪が落ちてきて、もしかしたら埋まったのかもと思ったんですけれども」「ゴーという音ですねちょっとなかなか聞いたことないような音ですけれども」消防によりますと午後1時すぎ秋田県大館市で、妻と2人で自宅の除雪作業をしていた65歳の男性が