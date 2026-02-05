アメリカの人気キャスターの母親が自宅からいなくなり、誘拐事件として捜査が進む中、キャスター本人が動画を投稿し、誘拐犯に向けて涙ながらの訴えを行いました。【映像】涙ながらに訴えるサバンナ・ガスリーさん（実際の様子）サバンナさん「どうか教えて下さい。母が生きていると。あなたが母と一緒にいると。あなたからの返事を待っています。対話する準備はできています。お願いします。連絡を下さい」行方不明になってい