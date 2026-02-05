5日は女子1次リーグが始まり、世界ランキング上位が入るA組で優勝候補の米国はチェコに5―1で勝った。フィンランド―カナダはフィンランド代表内でノロウイルス感染が確認されたため12日に延期された。日本と同じ世界ランク下位によるB組で、イタリアはフランスに4―1で快勝した。（共同）