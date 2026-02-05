交流拠点となる「ジャパンハウス」の内覧会でポーズをとるJOCの橋本聖子会長（中央右）ら＝5日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】日本オリンピック委員会（JOC）は5日、ミラノ・コルティナ冬季五輪で関係者らの交流拠点となる「ジャパンハウス」をミラノに開設して報道陣向けの内覧会を開き、橋本聖子会長は「日本食や文化にふれあう場所として大いに活用していただきたい。毎日にぎわうのではないか」と期待感を示した。