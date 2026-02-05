懲戒処分を受けたのは300人以上で、勤務中の交番でゲームをしていた警察官らもいました。【映像】警察の懲戒処分 前年比98人増警察庁によりますと、去年1年間に全国の警察で懲戒処分を受けた警察官と職員は337人で、前の年より98人増加しました。処分を受けた人数はこの10年間で最多となっています。都道府県別にみると、最も多かったのは兵庫県警の50人で、このうち8人は交番で勤務中にスマホを使いゲームをしていました。