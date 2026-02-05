2026年に入り、ビットコインは厳しい局面を迎えている。かつての「半減期翌年はバブル」という経験則が変容し、マクロ経済やETFの資金フローに左右される新局面へ移行した。【こちらも】金価格3万円時代の日本株戦略: 有望セクターと銘柄選定の鉄則本記事では、ビットコイン（BTC）低迷の背景と、それが日本株、特にメタプラネットなどの関連銘柄に与える影響を解説する。■1. ビットコイン急落の背景：なぜ「4年サイクル」は