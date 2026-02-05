大阪府堺市の住宅の浴槽で溺死した高齢の女性が見つかりました。女性は首や両手に骨折があったほか、顔や手にもあざがあったということです。【写真を見る】生前に暴行受けていた可能性も高齢女性が自宅浴槽で溺死 首や両手に骨折、顔や手にあざ… 殺人の疑いを視野に捜査大阪・堺市両手の骨折は抵抗した際に生じたとみられていて、生前に暴行を受けていた可能性もあります。発見当時、玄関の鍵は施錠されていたほか