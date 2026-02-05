【Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5】 2月5日23時～ 配信開始 配信番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」にて、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「亰都ザナドゥ -桜花幻舞-」のトレーラーが公開された。 本作は、日本ファルコムの“都市型神話アクションRPG”最新作。公開されたトレーラ