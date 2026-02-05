台湾の半導体大手TSMCが世界最先端、3ナノメートルの半導体を日本で量産すると表明しました。TSMC魏哲家 会長「3ナノの半導体製造は、地元経済の活性化や日本のAI産業の基盤にも大きく貢献できる」台湾の半導体大手TSMCの魏哲家会長は総理官邸で高市総理と経産省で赤沢大臣と面会し、最先端の3ナノメートル半導体を日本国内で製造すると伝えました。熊本県菊陽町に第2工場を建設して製造する予定で、完成すれば国内で初めて