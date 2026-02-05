【Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5】 2月5日23時～ 配信開始 配信番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」にて、Nintendo Switch 2用「バイオハザード レクイエム」の最新映像が公開された。 2月27日に発売が迫る「バイオハザード レクイエム」の最新トレーラーが公開。主人公のグレӦ