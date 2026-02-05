『X エックス』『Pearl パール』『MaXXXine マキシーン』のタイ・ウェスト監督が2008年に手掛けたオカルトスラッシャーホラー、『ハウス・オブ・ザ・デビル』が３月27日(金)より劇場公開されることが決定した。本作は、一夜だけの高額なベビーシッターの仕事を受けた主人公が、思わぬ恐怖を味わうストーリー。話題のドキュメンタリー映画『サタンがおまえを待っている』でも映し出された“サタニック・パニック”の時代、悪魔崇拝