TSMC熊本第2工場の建設地。左奥は第1工場＝2025年10月、熊本県菊陽町【台北共同】台湾の中央通信社は5日、台湾積体電路製造（TSMC）が9日に熊本県で取締役会を開くと報じた。日本での開催は初めてだという。熊本工場での生産計画の詳細を協議する見通しだ。TSMCは5日、建設中の熊本第2工場で先端半導体の生産を検討していると明らかにした。訪日している魏哲家会長兼最高経営責任者（CEO）ら主要幹部が熊本に集まるとみられる