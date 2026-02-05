女優・浜辺美波が６日放送のＴＢＳ「Ａ-Ｓｔｕｄｉｏ＋」にゲスト出演する。番組公式Ｘは５日、「明日のＡ-Ｓｔｕｄｉｏ＋ゲストは浜辺美波さんＡスタプラス自由帳にメッセージを書いてくれました！」と投稿。浜辺が『あたたかいお言葉ありがとうございました。またお会いできるよう精一杯がんばります。浜辺美波』と書いた直筆メッセージを公開した。石川県出身の浜辺は、硬筆習字特選賞（石川県）を受