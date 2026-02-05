日本維新の会元政調会長の音喜多駿氏が５日深夜、自身のＸを更新。音喜多氏の妻で、衆院選（８日投開票）東京１５区に立候補している三次由梨香氏をサポートする立場から選挙戦を分析した。「難しい選挙だな。とつくづく思いながらマイクを握っています。今日も維新車に乗って多方面で演説し、チラシを配ってきました。前回の総選挙に比べれば、反応は良い。チラシの受け取りも多く、向こうから声をかけてくれる。しかしこれは所