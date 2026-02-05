ピボット分析東京時間（23:02現在） ドル円 現値156.65高値157.34安値156.54 157.95ハイブレイク 157.64抵抗2 157.15抵抗1 156.84ピボット 156.35支持1 156.04支持2 155.55ローブレイク ユーロ円 現値185.00高値185.50安値184.71 186.22ハイブレイク 185.86抵抗2 185.43抵抗1 185.07ピボット 184.64支持1 184.28支持2 183.85ローブレイク