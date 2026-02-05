きょうの為替市場、ＮＹ時間に入ってドルが戻り売りに押されており、ドル円も急速に伸び悩んでいる。本日は一時１５７円台まで回復し、介入警戒を示すコメントも数多く出ていたが、一気に一時１５６円台半ばまで伸び悩む動き。 特にドル円は、他の通貨ペアに比べてボラティリティが高まっているが、ドル離れの動きが一服する中、ドル円の上値を狙った投機筋の動きが再び活発化していた。ＮＹ時間に入ってからの急速な売りは