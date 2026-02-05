Jリーグは5日、欧州サッカー連盟(UEFA)と共同で「J.LEAGUE スポーティングダイレクタープログラム partnered with The UEFA Academy」を3月より開催することを発表した。対象はJクラブ所属の強化部門責任者・担当者、およびプロサッカークラブの運営や強化に関心を持つ人材で、世界基準のフットボールマネジメントを学ぶ機会として位置づけられている。本プログラムは、日本のスポーティングダイレクターが中長期的なフットボ