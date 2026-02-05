湘南ベルマーレは5日、J2・J3百年構想リーグシーズンのキャプテン、副キャプテンが決定したことを発表した。クラブ公式サイトによると、キャプテンは新加入のMF武田将平(31)が就任。副キャプテンはMF池田昌生(26)、FW石井久継(20)、GK上福元直人(36)の3人が就いた。以下、キャプテンと副キャプテンのコメント武田将平「キャプテンに選んでいただき、湘南ベルマーレで闘えることを誇りに思います。チーム全員でまとまり、どんな