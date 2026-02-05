ライフエンターテイメントから、希望の条件やエリアでセラピストを即時検索・予約できる出張マッサージアプリ「PrimeGo（プライムゴー）」が登場。2026年2月1日（日）から提供を開始しました。 ライフエンターテイメント「PrimeGo」アプリ名：PrimeGo（プライムゴー）提供開始日：2026年2月1日（日）対応OS：iOS、Android利用料金：ダウンロード無料（施術料金はセラピストにより異なる）運営：株式会社ライフエンターテイメ