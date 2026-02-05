元陸上自衛隊中部方面総監の山下裕貴氏と明海大の小谷哲男教授が５日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）で再開した米国、ロシア、ウクライナによる３者協議の行方を議論した。小谷氏は、ウクライナ東部ドンバス地方の扱いが最大の焦点になるとの認識を示しつつ、領土問題での進展は「極めて難しいだろう」と語った。山下氏は、停戦案を巡り、欧州と米国がロシアの停戦違反があれば段階的に軍