6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されるキャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN '26』の、第2弾ラインナップが発表された。 （関連：ASIAN KUNG-FU GENERATION、HEY-SMITH、KANA-BOON…フェスで存在感を放ち続ける3バンドの“周年への軌跡”） 今回発表されたのは、cero、君島大空、鎮座DOPENESS、奇妙礼太郎、眞名子新。あわせて、本日2月5日より期間限定の早割入場券としずおか県民割の販売がスター