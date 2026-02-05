ジローナに所属するドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンが5日、ハムストリングの負傷を受けて、自身の『X』で現在の思いを綴った。出場機会を確保するため、今冬の移籍市場でバルセロナからジローナへの期限付き移籍を果たしたテア・シュテーゲンは、1月27日に行われたたラ・リーガ第21節ヘタフェ戦で新天地デビューを飾ると、31日の第22節オビエド戦でもフル出場を果たした。しかし、同選手はオビエド戦で左