自動車メーカーのスズキと三菱自動車が去年4月から12月までの決算を発表しました。両社ともに懸念された半導体やレアアースの影響は出ていないとしています。■スズキ通期予想を上方修正スズキの去年4月から12月までの売上高は4兆5166億円で前の年の同じ時期に比べ5.4％増加しましたが、営業利益は、10.6％減って4291億円となりました。主力のインド市場での販売が好調に推移した一方、円高の進行や、アルミや銅、貴金属などの価