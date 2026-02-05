川口オートのデイ＆ナイト開催「川口ダブルヘッダー」は５日、準決勝戦が行われた。山田達也（４２＝川口）はデイ開催の１２Ｒで追い上げて２着に入り優出を決めた。「初日からタイヤを替えただけ。準決の方が手前がきている感じがあった」とエンジンのパワーを感じている。またナイトレースも６Ｒで２着に入りファイナル進出。これで１２月のＳＳシリーズ戦から地元は５連続優出となった。「うまくいき過ぎている。去年は６