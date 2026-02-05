櫻坂４６の武元唯衣が５日、公式ブログで卒業することを発表した。武元は「１４枚目シングルの活動をもちまして櫻坂４６を卒業します」と報告。「昨年末まで、共に戦った戦友をまるで見送るように過ごしていましたが自分にも置き換えて一緒に終えていくようなそんな感覚でもありました。この約１年間のお仕事はどれもしっかり自分でカウントダウンしながら大切に丁寧に一つずつ向き合うことができたと思います。今も、まさにそ